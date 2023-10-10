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Дома с бассейном в Adeje, Испания

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29 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном в Adeje, Испания
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Adeje, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Таунхаус в Суэньо-Асуль в районе Каяо Сальвахе с панорамным видом на океан и остров Ла Гомер…
€450,000
Бунгало 2 спальни с мебелью, с бассейном, с садом в Adeje, Испания
Бунгало 2 спальни с мебелью, с бассейном, с садом
Adeje, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Просторное одноэтажное бунгало с 2 спальнями в районе Сан Евгенио Альто, Коста Адехе в компл…
€320,000
Дом 3 спальни с бассейном в Adeje, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Adeje, Испания
Количество спален 3
Площадь 80 м²
Вилла в комплексе Sueño Azul в Callao Salvaje. Состоит из просторной гостиной, кухни, 3 спа…
€429,500
Дом 3 спальни с бассейном в Adeje, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Adeje, Испания
Количество спален 3
Площадь 81 м²
Вилла в тихом комплексе Sueño Azul в Callao Salvaje. Состоит из гостиной, кухни, 3 спален, …
€369,000
Дом 3 спальни с бассейном в Miraverde, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Miraverde, Испания
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Таунхаус в Madroñal. Состоит из гостиной, кухни, 3 спален, 3 ванных комнат, 3 террас, на од…
€366,000
Дом 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном в Adeje, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Adeje, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Продается дом в комплексе Oasis de Fañabé в районе Madroñal. Дом после капитального ремонта,…
€480,000
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном в Adeje, Испания
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Adeje, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Просторный дуплекс в Адехе в районе Эль Галеон на юге Тенерифе. Дуплекс с террасой и видом н…
€258,000
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с бассейном, с гаражом в Adeje, Испания
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с бассейном, с гаражом
Adeje, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Таунхаус в комплексе Balcon del Atlantico в Torviscas Alto. Комплекс расположен в 2 км от на…
€471,000
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Adeje, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Adeje, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Таунхаус в комплексе Oasis Fañabe. Популярный район, в шаговой доступности от крупного торго…
€445,000
Вилла 4 спальни с мебелью, с бассейном, с гаражом в Adeje, Испания
Вилла 4 спальни с мебелью, с бассейном, с гаражом
Adeje, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Продается вилла 4 спальни на юге Тенерифе в Costa Аdeje, в районе Армениме. Это тихий городо…
€750,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Adeje, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Adeje, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 228 м²
Вилла в Playa Paraiso с собственным бассейном и большой террасой с видом на океан, гараж. В …
€1,35 млн
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с Terrasa Balkon, с Vid na okean в Adeje, Испания
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с Terrasa Balkon, с Vid na okean
Adeje, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Великолепный дуплекс в жилом комплексе "Adeje Paradise", расположенный на Playa Paraiso – ра…
€260,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с гаражом, с садом в Adeje, Испания
Вилла 4 спальни с бассейном, с гаражом, с садом
Adeje, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Продается вилла, расположеннаая в городке La Caleta, в 3 минутах  пешком от океана и 10 мину…
€850,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon в Adeje, Испания
Вилла 4 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon
Adeje, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Новая роскошная вилла представлена в элитном, тихом и спокойном районе Roque del Conde, Cost…
€683,000
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с Terrasa Balkon в Adeje, Испания
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с Terrasa Balkon
Adeje, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
В продаже двухуровневый пентхаус, который находится в комплексе Un Posto Al Sol, Callao Salv…
€175,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с гаражом, с садом в Adeje, Испания
Вилла 3 спальни с бассейном, с гаражом, с садом
Adeje, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 199 м²
В продаже смежная вилла в южной части острова Тенерифе, 2008 года постройки. Вилла расположе…
€730,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с гаражом, с садом в Adeje, Испания
Вилла 3 спальни с бассейном, с гаражом, с садом
Adeje, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 135 м²
В продаже прекрасная вилла с огромным бассейном с подогревом и видом на океан. Вилла сост…
€895,000
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с садом, с Terrasa Balkon в Adeje, Испания
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с садом, с Terrasa Balkon
Adeje, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Продается просторный таунхаус в комплексе Terrazas del Galeon в Adeje.   Дом состоит из г…
€249,000
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с садом, с Terrasa Balkon в Adeje, Испания
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с садом, с Terrasa Balkon
Adeje, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Вилла в районе El Galeon, в комплексе La Capitana. Вилла состоит: 4 спальни, 3 ванные комнат…
€575,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с гаражом, с садом в Adeje, Испания
Вилла 3 спальни с бассейном, с гаражом, с садом
Adeje, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Продается вилла, расположенная в элитном районе El Madroñal, Costa Adeje. Вилла полностью от…
€795,000
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с садом, с Terrasa Balkon в Adeje, Испания
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с садом, с Terrasa Balkon
Adeje, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Продается дуплекс в комплексе «Villas Fañabe» в Costa Adeje. Полностью отреставрированный, с…
€440,000
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon в Adeje, Испания
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon
Adeje, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Продается апартамент-дуплекс  в жилом комплексе Colina Blanca в San Eugenio Alto.  1 спальня…
€138,000
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon в Adeje, Испания
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon
Adeje, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Трёхэтажный таунхаус в районе El Madroñal в жилом комплексе Oasis Fañabe. Включает в себя тр…
€365,000
Дуплекс 5 спален с бассейном, с садом, с Terrasa Balkon в Adeje, Испания
Дуплекс 5 спален с бассейном, с садом, с Terrasa Balkon
Adeje, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Бунгало в комплексе Tegueste, San Eugenio Bajo. Гостиная, 4 спальни, 3 ванные комнаты, отдел…
€440,000
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с гаражом, с садом в Adeje, Испания
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с гаражом, с садом
Adeje, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Продается таунхаус в комплексе Valle del Sol в районе El Madroñal.  На первом этаже располож…
€299,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с Terrasa Balkon, с Vid na okean в Adeje, Испания
Вилла 3 спальни с бассейном, с Terrasa Balkon, с Vid na okean
Adeje, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Отдельная вилла, расположенная в жилом комплексе Las Mimosas в Torviscas Alto. На первом эта…
€345,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с садом, с Terrasa Balkon в Adeje, Испания
Вилла 3 спальни с бассейном, с садом, с Terrasa Balkon
Adeje, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Продается новая современная  вилла на юге острова Тенерифе, расположена в городе Кальяо Саль…
€575,000
Вилла 4 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном в Adeje, Испания
Вилла 4 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном
Adeje, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 192 м²
Количество этажей 3
Вилла класса люкс в жилом комплексе Тагора, 4 спальни Полноостью меблированная вилла с отде…
€790,000
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Adeje, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Adeje, Испания
Комнаты 4
На продажу предлагается роскошная вилла расположенная в Коста-Бланке, Испания. Вилла нах…
€700,000
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