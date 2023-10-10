ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Adeje
Дома
Дома с бассейном в Adeje, Испания
виллы
22
таунхаусы
11
дуплексы
6
Дом
Очистить
29 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Adeje, Испания
3
3
114 м²
Таунхаус в Суэньо-Асуль в районе Каяо Сальвахе с панорамным видом на океан и остров Ла Гомер…
€450,000
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни с мебелью, с бассейном, с садом
Adeje, Испания
3
2
74 м²
Просторное одноэтажное бунгало с 2 спальнями в районе Сан Евгенио Альто, Коста Адехе в компл…
€320,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Adeje, Испания
3
80 м²
Вилла в комплексе Sueño Azul в Callao Salvaje. Состоит из просторной гостиной, кухни, 3 спа…
€429,500
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Adeje, Испания
3
81 м²
Вилла в тихом комплексе Sueño Azul в Callao Salvaje. Состоит из гостиной, кухни, 3 спален, …
€369,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Miraverde, Испания
3
150 м²
Таунхаус в Madroñal. Состоит из гостиной, кухни, 3 спален, 3 ванных комнат, 3 террас, на од…
€366,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Adeje, Испания
4
2
133 м²
Продается дом в комплексе Oasis de Fañabé в районе Madroñal. Дом после капитального ремонта,…
€480,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Adeje, Испания
4
2
118 м²
Просторный дуплекс в Адехе в районе Эль Галеон на юге Тенерифе. Дуплекс с террасой и видом н…
€258,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с бассейном, с гаражом
Adeje, Испания
4
2
117 м²
Таунхаус в комплексе Balcon del Atlantico в Torviscas Alto. Комплекс расположен в 2 км от на…
€471,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Adeje, Испания
4
2
113 м²
Таунхаус в комплексе Oasis Fañabe. Популярный район, в шаговой доступности от крупного торго…
€445,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с мебелью, с бассейном, с гаражом
Adeje, Испания
5
3
310 м²
Продается вилла 4 спальни на юге Тенерифе в Costa Аdeje, в районе Армениме. Это тихий городо…
€750,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Adeje, Испания
4
3
228 м²
Вилла в Playa Paraiso с собственным бассейном и большой террасой с видом на океан, гараж. В …
€1,35 млн
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с Terrasa Balkon, с Vid na okean
Adeje, Испания
2
2
80 м²
Великолепный дуплекс в жилом комплексе "Adeje Paradise", расположенный на Playa Paraiso – ра…
€260,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с бассейном, с гаражом, с садом
Adeje, Испания
4
3
250 м²
Продается вилла, расположеннаая в городке La Caleta, в 3 минутах пешком от океана и 10 мину…
€850,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon
Adeje, Испания
4
5
500 м²
Новая роскошная вилла представлена в элитном, тихом и спокойном районе Roque del Conde, Cost…
€683,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с Terrasa Balkon
Adeje, Испания
2
2
70 м²
В продаже двухуровневый пентхаус, который находится в комплексе Un Posto Al Sol, Callao Salv…
€175,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с гаражом, с садом
Adeje, Испания
3
2
199 м²
В продаже смежная вилла в южной части острова Тенерифе, 2008 года постройки. Вилла расположе…
€730,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с гаражом, с садом
Adeje, Испания
3
4
135 м²
В продаже прекрасная вилла с огромным бассейном с подогревом и видом на океан. Вилла сост…
€895,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с садом, с Terrasa Balkon
Adeje, Испания
3
2
89 м²
Продается просторный таунхаус в комплексе Terrazas del Galeon в Adeje. Дом состоит из г…
€249,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с садом, с Terrasa Balkon
Adeje, Испания
4
3
240 м²
Вилла в районе El Galeon, в комплексе La Capitana. Вилла состоит: 4 спальни, 3 ванные комнат…
€575,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с гаражом, с садом
Adeje, Испания
3
3
400 м²
Продается вилла, расположенная в элитном районе El Madroñal, Costa Adeje. Вилла полностью от…
€795,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с садом, с Terrasa Balkon
Adeje, Испания
2
2
100 м²
Продается дуплекс в комплексе «Villas Fañabe» в Costa Adeje. Полностью отреставрированный, с…
€440,000
Рекомендовать
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon
Adeje, Испания
1
1
45 м²
Продается апартамент-дуплекс в жилом комплексе Colina Blanca в San Eugenio Alto. 1 спальня…
€138,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon
Adeje, Испания
3
2
120 м²
Трёхэтажный таунхаус в районе El Madroñal в жилом комплексе Oasis Fañabe. Включает в себя тр…
€365,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с бассейном, с садом, с Terrasa Balkon
Adeje, Испания
5
3
220 м²
Бунгало в комплексе Tegueste, San Eugenio Bajo. Гостиная, 4 спальни, 3 ванные комнаты, отдел…
€440,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с гаражом, с садом
Adeje, Испания
2
1
150 м²
Продается таунхаус в комплексе Valle del Sol в районе El Madroñal. На первом этаже располож…
€299,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с Terrasa Balkon, с Vid na okean
Adeje, Испания
3
2
140 м²
Отдельная вилла, расположенная в жилом комплексе Las Mimosas в Torviscas Alto. На первом эта…
€345,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с садом, с Terrasa Balkon
Adeje, Испания
3
3
150 м²
Продается новая современная вилла на юге острова Тенерифе, расположена в городе Кальяо Саль…
€575,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном
Adeje, Испания
5
4
192 м²
3
Вилла класса люкс в жилом комплексе Тагора, 4 спальни Полноостью меблированная вилла с отде…
€790,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Adeje, Испания
4
На продажу предлагается роскошная вилла расположенная в Коста-Бланке, Испания. Вилла нах…
€700,000
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL