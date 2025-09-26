Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Адехе
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на горы

Дома с видом на горы в Адехе, Испания

виллы
51
бунгало
4
таунхаусы
16
дуплексы
12
4 объекта найдено
Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 354 м²
Dream Homes Tenerife presents this luxurious 4-bedroom villa with a private heated pool in A…
$1,63 млн
Оставить заявку
Дуплекс 3 спальни в Miraverde, Испания
Дуплекс 3 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Дуплекс в Эль Мадроньяль – Идеально для семей 116 м² общей площади | 2 двухместные спальни +…
$481,646
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VYM Canarias
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Дуплекс 2 спальни в Адехе, Испания
Дуплекс 2 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Агентство недвижимости VYM Canarias предлагает на продажу апартамент типа дуплекс в комплекс…
$380,393
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VYM Canarias
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Tut TravelTut Travel
Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Вилла класса люкс Adeje, Caldera del Rey, 4 спальни Роскошная вилла класса люкс в лучшем ра…
$2,87 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти