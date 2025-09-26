Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Адехе
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Адехе, Испания

виллы
51
бунгало
4
таунхаусы
16
дуплексы
12
17 объектов найдено
Вилла в Miraverde, Испания
Вилла
Miraverde, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Продается вилла, расположенная в элитном районе El Madroñal, Costa Adeje. Вилла полностью от…
$933,923
Дуплекс 2 спальни в Miraverde, Испания
Дуплекс 2 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Продается дуплекс в комплексе «Villas Fañabe» в Costa Adeje. Полностью отреставрированный, с…
$516,888
Дуплекс 5 спален в Miraverde, Испания
Дуплекс 5 спален
Miraverde, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Бунгало в комплексе Tegueste, San Eugenio Bajo. Гостиная, 4 спальни, 3 ванные комнаты, отдел…
$513,538
AdriastarAdriastar
Бунгало в Адехе, Испания
Бунгало
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
В продаже бунгало, которое располагается в зоне Adeje. Бунгало состоит: 2 спальные комнат…
$350,139
Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 354 м²
Dream Homes Tenerife presents this luxurious 4-bedroom villa with a private heated pool in A…
$1,63 млн
Дуплекс 2 спальни в Адехе, Испания
Дуплекс 2 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Мы рады предложить вам двуспальную, просторную и очень светлую квартиру-дуплекс в одном из …
$838,981
Estate Service 24Estate Service 24
Вилла 5 комнат в Miraverde, Испания
Вилла 5 комнат
Miraverde, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 192 м²
Количество этажей 3
Вилла класса люкс в жилом комплексе Тагора, 4 спальни Полноостью меблированная вилла с отде…
$781,886
Дуплекс 3 спальни в Адехе, Испания
Дуплекс 3 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 142 м²
Amoenus - райский уголок спокойствия и безопасности Amoenus - это идеальный симбиоз природы…
$1,17 млн
Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Продается новая современная  вилла на юге острова Тенерифе, расположена в городе Кальяо Саль…
$671,100
Atlas PropertyAtlas Property
Таунхаус в Miraverde, Испания
Таунхаус
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Продается таунхаус в комплексе Valle del Sol в районе El Madroñal.  На первом этаже располож…
$348,972
Вилла в Miraverde, Испания
Вилла
Miraverde, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 135 м²
В продаже прекрасная вилла с огромным бассейном с подогревом и видом на океан. Вилла сост…
$1,05 млн
Таунхаус в Адехе, Испания
Таунхаус
Адехе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Вилла в районе El Galeon, в комплексе La Capitana. Вилла состоит: 4 спальни, 3 ванные комнат…
$671,100
Таунхаус в Адехе, Испания
Таунхаус
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Продается просторный таунхаус в комплексе Terrazas del Galeon в Adeje.   Дом состоит из г…
$290,616
Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Вилла класса люкс Adeje, Caldera del Rey, 4 спальни Роскошная вилла класса люкс в лучшем ра…
$2,87 млн
Таунхаус в Miraverde, Испания
Таунхаус
Miraverde, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Продается угловой таунхаус, площадью 220 м2, построенный на участке 322 м2. Таунхаус располо…
$442,343
Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Продается вилла, расположеннаая в городке La Caleta, в 3 минутах  пешком от океана и 10 мину…
$992,061
Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 199 м²
В продаже смежная вилла в южной части острова Тенерифе, 2008 года постройки. Вилла расположе…
$857,564
