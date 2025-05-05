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Дуплексы с садом в Adeje, Испания

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5 объектов найдено
Дуплекс 3 спальни в Adeje, Испания
Дуплекс 3 спальни
Adeje, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Прекрасно реновированный дуплекс с 3 спальнями, частным садом и видом на море - Параисо II, …
$690,670
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Дуплекс 2 спальни в Adeje, Испания
Дуплекс 2 спальни
Adeje, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Сад, Терраса, парковка, Общий бассеин
$509,511
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Дуплекс 2 спальни в Adeje, Испания
Дуплекс 2 спальни
Adeje, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Продается красивый дуплекс на юге Тенерифе Ла Калета в элитном комплексе "Магнолия Гольф Ре…
$900,136
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Дуплекс 3 спальни в Adeje, Испания
Дуплекс 3 спальни
Adeje, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Amoenus - райский уголок спокойствия и безопасности Amoenus - это идеальный симбиоз природы…
$1,37 млн
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Дуплекс 5 спален в Miraverde, Испания
Дуплекс 5 спален
Miraverde, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Бунгало в комплексе Tegueste, San Eugenio Bajo. Гостиная, 4 спальни, 3 ванные комнаты, отдел…
$482,212
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