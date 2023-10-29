Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Коммерческая
  4. Adeje
  5. Рестораны, кафе

Кафе и рестораны в Adeje, Испания

Ресторан, кафе В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая 1 ванная в Торревьеха, Испания
Коммерческая 1 ванная
Торревьеха, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Los Frutales. Общая площадь 45.00 м2,…
€38,137
Отель 49 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Испания
Отель 49 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Испания
Комнаты 36
Количество этажей 5
Представляем вашему вниманию, Апартотель в городе Торревьехе провинции Аликанте в юге восточ…
€6,96 млн
Коммерческая в Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
Площадь 10 м²
Продается парковочное место в подвале, с очень хорошим доступом и маневренностью, на частной…
€18,490
Коммерческая с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Коммерческая с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Площадь 1 430 м²
Количество этажей 2
Коммерческое Здание Целиком с 13 Помещениями в Картахене, Мурсия Коммерческая недвижимость н…
€1,49 млн
Офис в Барселона, Испания
Офис
Барселона, Испания
Площадь 178 м²
Коммерческое помещение в районе Эшампле города Барселона. Уникальное месторасположени…
€1,59 млн
Коммерческая в Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
Площадь 38 м²
Коммерческое помещение, оборудованное под продуктовый магазин открытой планировки и имеющее …
€67,179
Коммерческая в Helechosa de los Montes, Испания
Коммерческая
Helechosa de los Montes, Испания
Referencia: 283. В наличии легализованные участки земли на продажу, полностью урбанизирован…
€79,955
Коммерческая в Испания
Коммерческая
Испания
Площадь 32 м²
€100,944
Офис 1 ванная с лифтом, с подвалом в Барселона, Испания
Офис 1 ванная с лифтом, с подвалом
Барселона, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 5 060 м²
Здание в самом сердце Барселоны с подземным паркингом. Общая площадь 5060 м.кв. …
€9,08 млн
Склад с Autobus, с Alta suministros в Аликанте, Испания
Склад с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
Площадь 2 049 м²
Промышленный склад в аренду и продажу, расположенный в промышленной зоне Llano del Espartal,…
€991,785
Коммерческая с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia в Аликанте, Испания
Коммерческая с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia
Аликанте, Испания
Площадь 197 м²
€350,631
Коммерческая в Helechosa de los Montes, Испания
Коммерческая
Helechosa de los Montes, Испания
Участок земли, расположенный по адресу c / Josep Maria Vila n ° 5, в районе Paratge dels Est…
€949,468
Realting.com
Перейти