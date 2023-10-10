ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Adeje
Бунгало
Бунгало с видом на море в Adeje, Испания
Бунгало
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 4 спальни
Union Hill-Novelty Hill, США
4
5
501 м²
Закрытый охраняемый комплекс, состоящий из 18 современных вилл, расположился в самом с…
€2,07 млн
Рекомендовать
Дом
Испания, Испания
€150,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Аликанте, Испания
4
122 м²
NEW BUILD APARTMENTS IN ALICANTE CITY New build hilitary расположен недалеко от порта Алика…
€421,453
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
132 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ИЗ БУНГАЛО В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА~ ~ Новые бунгало в Пилар-де-ла-Орадада…
€249,551
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Union Hill-Novelty Hill, США
2
2
79 м²
Новый комплекс, расположенный рядом с Atalaya Golf. Охраняемая урбанизация 24 ча…
€236,704
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Марбелья, Испания
4
5
2
Casa Tesalia - это выдающаяся дизайнерская вилла, которая с ее передовым положением в гольф …
€5,72 млн
Рекомендовать
Квартира с лифтом, с террасой, с Autobus
Аликанте, Испания
54 м²
Inmobiliaria Casamayor предоставляет вам эту великолепную возможность в центре Аликанте. Есл…
€148,798
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Барселона, Испания
3
3
305 м²
Эксклюзивная вилла в стиле модерн с частным бассейном и панорамным видом на море. Состоит из…
€495,862
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, с подсобным помещением
Orihuela, Испания
3
2
86 м²
Таунхаус с 3 спальнями недалеко от Вильямартина. Уютный таунхаус в PAU 8, Ориуэла Коста. Он …
€135,061
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с общественным бассейном
Гуардамар, Испания
3
2
114 м²
Апартаменты в Guardamar del Segura, 3 спальни, 122 м2 - PM118238 3 спальни, 2 ванные комнаты…
€256,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря
Mijas, Испания
3
2
115 м²
Пентхаус в Фуэнхироле, Малага, Коста дель Соль Здание с 33 роскошными домами и пентхаусами с…
€1,23 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Estepona, Испания
4
3
160 м²
5
Роскошные Апартаменты с 2-мя и 3-мя Спальнями на Берегу Моря в Эстепоне Этот уникальный комп…
€2,40 млн
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL