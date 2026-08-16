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Квартиры и апартаменты с бассейном в Адехе, Испания

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62 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Продается студия в San Eugenio Bajo в комплексе Ocean Park. Гостиная, американская кухня, ва…
$157,449
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Студия 1 спальня в Miraverde, Испания
Студия 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
В продаже студия в Torviscas Alto в комплексе Laguna Park II. Гостиная, американская кухня, …
$110,797
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Квартира 2 спальни в Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
В продаже прекрасная квартира с видом на океан в зоне Torviscas Alto. Располагается в жилом …
$200,601
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Квартира 1 спальня в Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Продается уютный апартамент с 1 спальней, ванной комнатой и террасой с видом на океан. Площа…
$334,724
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Квартира 1 спальня в Адехе, Испания
Квартира 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
В продаже апартамент, который располагается в зоне La Caleta. Апартамент состоит: 1 спаль…
$431,526
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Квартира 4 спальни в Адехе, Испания
Квартира 4 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 4
Площадь 110 м²
В продаже прекрасный апартамент с бассейном на территории комплекса и садом. Площадь двух…
$449,020
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TekceTekce
Пентхаус в Адехе, Испания
Пентхаус
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
В продаже пентхаус, располагающийся в резиденции Sonia, Callao Salvaje. Площадь: 120 м2. Пен…
$367,380
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Квартира 2 спальни в Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
В продаже двуспальный апартамент, который располагается в зоне Los Cristianos. Апартамент на…
$309,066
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Квартира 2 спальни в Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
В продаже апартамент, находящийся в комплексе Island Village, San Eugenio Alto. В комплексе …
$290,405
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Квартира 1 спальня в Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
В продаже апартамент, который располагается в комплексе Laguna Park II, Costa Adeje. На терр…
$134,123
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Студия 1 спальня в Miraverde, Испания
Студия 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Студия на территории комплекса Island Village, Costa Adeje. Находится в пешей доступности…
$139,954
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Студия в Miraverde, Испания
Студия
Miraverde, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Студия в самом эксклюзивном районе на юге Тенерифе, всего в 5 минутах ходьбы от Плайя де Фан…
$156,282
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Квартира 2 спальни в Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Продается апартамент в комплексе Mareverde в Torviscas Bajo. Квартира 55 м2, 2 спальни, 1 ва…
$230,925
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Квартира 1 спальня в Адехе, Испания
Квартира 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Апартамент в комплексе Мирадор дель Сур в Плайя Параисо. Состоит из гостиной, открытой кухни…
$180,774
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Студия 1 спальня в Miraverde, Испания
Студия 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
В продаже прекрасная студия в комплексе Santa Maria, в районе San Eugenio Bajo. Площадь с…
$185,440
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Студия 1 спальня в Адехе, Испания
Студия 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
В уютном жилом комплексе Las Barandas, котрый расположен на первой береговой линии продается…
$145,786
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Квартира 1 спальня в Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Продается апартамент в San Eugenio Bajo, Costa Adeje, в комплексе Орландо (студия, переделан…
$220,428
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Квартира 1 спальня в Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Продается апартамент в Torviscas Bajo, Costa Adeje, в комплексе Mareverde (студия, переделан…
$186,606
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Квартира 1 спальня в Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
В продаже апартамент, находящийся в комплексе Windor Park, San Eugenio Alto. На территории а…
$160,948
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Квартира 1 спальня в Адехе, Испания
Квартира 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
В продаже имеется апартамент, расположенный в комплексе Ocean view, в районе San Eugenio. Ап…
$194,187
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Квартира 2 спальни в Адехе, Испания
Квартира 2 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Таунхаус находится в комплексе «El Jable», Callao Salvaje. В таунхаусе с 2 спальнями, ванной…
$250,752
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Квартира 2 спальни в Адехе, Испания
Квартира 2 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Продается полностью отремонтированный и обставленный новой мебелью апартамент в комплексе Al…
$320,729
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Квартира 1 спальня в Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
В продаже апартамент, который располагается в комплексе Villas Canarias, в зоне Adeje. Очень…
$145,786
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Квартира 3 спальни в Miraverde, Испания
Квартира 3 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
В продаже апартамент, который располагается в Costa Adeje, в зоне Avenida Madroñal Valle de …
$396,538
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Квартира 2 спальни в Адехе, Испания
Квартира 2 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Продается апартамент в комплексе Montesol в San Eugenio Alto. Комплекс состоит из 7 двухквар…
$243,754
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Квартира 1 спальня в Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Продается полностью отреставрированный апартамент  в комплексе Lagos de Fañabe, расположенно…
$285,740
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Квартира 2 спальни в Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
В продаже двухкомнатный апартамент, который находится в комплексе Villas Fañabe, Costa Adeje…
$258,916
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Квартира 2 спальни в Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
В продаже апартамент, который располагается в комплексе Terraza del Conde 1, зоны Torviscas …
$250,752
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Квартира 1 спальня в Адехе, Испания
Квартира 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
В продаже апартамент в красивом и уютном комплексе Villamar, в зоне Adeje. Апартамент сос…
$431,526
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Квартира 1 спальня в Адехе, Испания
Квартира 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
В продаже прекрасный апартамент, который располагается в комплексе Club Atlantis, в зоне Pla…
$349,886
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