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Квартиры с бассейном в Adeje, Испания

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90 объектов найдено
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Adeje, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Adeje, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Продается апартамент в комплексе Labranda Suites Costa Adeje. Апартамент с 1 спальней, 1 ван…
€275,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с террасой в Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с террасой
Miraverde, Испания
Комнаты 3
Площадь 68 м²
- Площадь: 68 м2 - Уютная гостиная в средиземноморском стиле с потрясающим видом на океан …
€499,000
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном в Adeje, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном
Adeje, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Квартира с видом на океан в районе Плая Параисо в комплексе Marina Palace. В комплексе есть …
€153,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном в Adeje, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном
Adeje, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Квартира 3 спальни в комплексе Stel в центре Adeje. Центральный город юга Тенерифе, район Ко…
€249,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом в Adeje, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Adeje, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Апартамент в комплексе Лос Альмендрос в одном из лучших районов побережья Коста Адехе, Мадро…
€390,000
Квартира 1 спальня с мебелью, с бассейном, с подведенным электричеством в Adeje, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с бассейном, с подведенным электричеством
Adeje, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Продается уютная квартира в жилом комплексе Орландо, Коста Адехе. Квартира в ухоженном компл…
€255,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном в Adeje, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном
Adeje, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Просторная квартира в центре города Адехе. Город с очень развитой инфраструктурой, недалеко …
€185,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Adeje, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Adeje, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Апартамент с видом на океан в комплексе “Magnolia Golf Resort”, La Caleta. Комплекс класса “…
€970,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с бассейном, с гаражом в Adeje, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с бассейном, с гаражом
Adeje, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Большая квартира на первом этаже в Los Océanos в городе Адехе, в районе Galeón de Adeje. Раз…
€279,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с лифтом в Adeje, Испания
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с лифтом
Adeje, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Квартира в комплексе Параисо-дель-Соль в районе Плая-Параисо. Район с развитой инфраструктур…
€189,000
Квартира 1 спальня с мебелью, с бассейном, с садом в Adeje, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с бассейном, с садом
Adeje, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Продается квартира в комплексе Юкка Парк, в районе Фаньябе. Комплекс расположен на второй бе…
€255,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном в Adeje, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Adeje, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Апартамент в Residencial Adeje Paradise в районе Playa Paraiso. С террасы открывается вид на…
€527,000
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с охраной в Adeje, Испания
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с охраной
Adeje, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Квартира на первой линии моря, рядом с песчаным пляжем в районе Плая Параисо, расположена в …
€208,000
Квартира 1 спальня с бассейном в Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня с бассейном
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Площадь 62 м²
Квартира в комплексе Altamira в Bahía del Duque. Состоит из гостиной, кухни, спальни, ванно…
€350,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном в Adeje, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Adeje, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Апартамент в комплексе Atalaya Court с видом на океан в районе Торвискас Альто. Хорошее расп…
€179,000
Квартира 1 спальня с мебелью, с бассейном, с садом в Adeje, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с бассейном, с садом
Adeje, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Продается квартира в Los Olivos Beach Resorts, в районе Коста Адехе. Комплекс расположен на …
€375,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном в Adeje, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Adeje, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Продается апартамент в комплексе Las Brisas, в районе San Eugenio Alto. Полностью отремонтир…
€275,000
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном в Adeje, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Adeje, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Продается пентхаус в комплексе Adeje Paradise с великолепным видом на океан. Комплекс распол…
€549,000
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном в Adeje, Испания
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном
Adeje, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Апартамент в комплексе Орландо в районе Torviscas Bajo. Комплекс расположен недалеко от пляж…
€267,750
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с бассейном, с садом в Adeje, Испания
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с бассейном, с садом
Adeje, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Прекрасный пентхаус, расположенный в жилом комплексе Sueño Azul в районе Каяо Сальвахе на бе…
€309,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Adeje, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Adeje, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
В продаже апартамент в Las Terrazas De Costa Adeje, в районе Мадроняль. Апартамент в строяще…
€400,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с лифтом в Adeje, Испания
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с лифтом
Adeje, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Апартамент в комплексе Paraiso del Sur в городе Playa Paraiso на юге Тенерифе. Комплекс расп…
€175,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом в Adeje, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Adeje, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Апартамент в комплексе Ocean Garden в районе Плайя Параисо. Апартамент с 3 спальнями и 2 ван…
€539,000
Квартира 1 спальня с мебелью, с бассейном, с садом в Adeje, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с бассейном, с садом
Adeje, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Апартамент на первой береговой линии района Фанябе, в комплексе «Lagos de Fañabe» на юге Тен…
€310,000
Студия 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном в Adeje, Испания
Студия 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном
Adeje, Испания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Апартамент Студио в комплексе Орландо. Расположен в Коста Адехе, в пешей доступности от пляж…
€190,000
Квартира 2 спальни с мебелью, с бассейном, с охраной в Adeje, Испания
Квартира 2 спальни с мебелью, с бассейном, с охраной
Adeje, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 54 м²
Продается апартамент в комплексе Лагос де Фанябе. Комплекс расположен на первой береговой ли…
€500,000
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом в Adeje, Испания
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Adeje, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Просторный пентхаус в Terrazas del Duque, расположенный в самом центре престижного района Де…
€995,000
Квартира 1 спальня с мебелью, с бассейном, с садом в Adeje, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с бассейном, с садом
Adeje, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Уютный апартамент в Лагос-де-Фанябе в комплексе на первой линии с ремонтом и видом на бассей…
€259,000
Квартира 1 спальня с мебелью, с бассейном, с садом в Adeje, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с бассейном, с садом
Adeje, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Продается уютная квартира в комплексе Paraíso del Sur на берегу моря в районе Playa Paraíso.…
€159,000
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном в Adeje, Испания
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном
Adeje, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Просторный светлый пентхаус в Альтамира с открытой планировкой. Комплекс расположен на перво…
€1,45 млн
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