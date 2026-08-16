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Квартиры и апартаменты с видом на горы в Адехе, Испания

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27 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Адехе, Испания
Квартира 2 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
В самом сердце Коста-Адехе, Playa Paraíso расположен Residencial Abora – жилой комплекс из 1…
$652,436
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Пентхаус в Адехе, Испания
Пентхаус
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Пентхаус с 2 спальнями в новом современном жилом комплексе в Тихоко-Бахо (Адехе), тихом и ра…
$437,927
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Студия 1 спальня в Miraverde, Испания
Студия 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Инвестиционные апартаменты в Royal Hideaway Corales Beach 5★, Ла-Калета, Тенерифе Предлагает…
$381,599
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 1 спальня в Адехе, Испания
Квартира 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Отличная, полностью отремонтированная студия в комплексе "Olympia" в самом сердце Плайя д…
$279,030
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Квартира 3 спальни в Адехе, Испания
Квартира 3 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Апартамент с частным бассейном – Corales Residences | Тенерифе В одном из самых престижных …
$2,30 млн
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Квартира 1 спальня в Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Продается прекрасная и светлая квартира, расположенная в одном из роскошных апарт-отелей под…
$674,321
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TekceTekce
Квартира 3 спальни в Адехе, Испания
Квартира 3 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Мы рады предложить на продажу эту красивую современную квартиру в известном комплексе Ocean …
$766,999
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Квартира 2 спальни в Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Предлагаем вашему вниманию элегантные апартаменты, расположенные в Roque del Conde — одном и…
$522,847
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Квартира 3 спальни в Адехе, Испания
Квартира 3 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Апартаменты с частным джакузи – Corales Residences | Тенерифе В одном из самых престижных и…
$2,53 млн
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Квартира 1 спальня в Адехе, Испания
Квартира 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Представляем апартамент с 1 спальней в новом современном жилом комплексе в Tijoco Bajo (Adej…
$267,237
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Квартира 1 спальня в Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
В окружении 5 ти звездочных отелей и совсем близко от знаменитых плажей Дель Дуке расположил…
$466,293
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Квартира 1 спальня в Адехе, Испания
Квартира 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Светлые апартаменты площадью 60 м2 с видом на океан расположены в эксклюзивном комплексе Par…
$283,636
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Квартира 2 спальни в Адехе, Испания
Квартира 2 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Просторные апартаменты с 2 спальнями и большой террасой, выходящей на южную сторону, в Калья…
$380,259
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Квартира 3 спальни в Адехе, Испания
Квартира 3 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Мы рады предложить на продажу эту прекрасную квартиру в центре Адехе. Недавно отремонтирован…
$463,887
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Квартира 2 спальни в Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Предлагаем вам на продажу квартиру в жилом комплексе "Balcon del Atlantico IV". Расположенна…
$523,646
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Квартира 3 спальни в Адехе, Испания
Квартира 3 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Комплекс "Оазис Ла Калета" поистине можно назвать одним из самых красивых комплексов юга Тен…
$924,285
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Квартира 3 спальни в Адехе, Испания
Квартира 3 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Последняя трехкомнатная квартира: прямой вид на Атлантический океан, настоящий роскошный дом…
$769,949
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Пентхаус в Miraverde, Испания
Пентхаус
Miraverde, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Мы рады предложить вам на продажу этот роскошный пентхаус, с общей площадью 158м2 , распол…
$900,472
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Пентхаус в Miraverde, Испания
Пентхаус
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Расположенный в жилом комплексе El Naranjal, в престижном районе Эль-Мадроньяль (Коста-Адехе…
$427,662
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Студия 1 спальня в Адехе, Испания
Студия 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Инвестиционные апартаменты в Royal Hideaway Corales Beach 5★, Ла-Калета, Тенерифе Предлагает…
$472,443
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Квартира 3 спальни в Адехе, Испания
Квартира 3 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Агенство недвижимости ВИМ Канариас предлагает вам на продажу светлую, очень просторную квар…
$645,256
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Квартира 2 спальни в Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
В престижном комплексе Royal Hideaway Corales Suites, расположенном в Ла-Калета, одном из са…
$1,26 млн
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Квартира 2 спальни в Адехе, Испания
Квартира 2 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Продаётся прекрасная квартира в современном комплексе Ocean Garden в районе Плая Параисо — о…
$541,867
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Студия 1 спальня в Адехе, Испания
Студия 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Представляем нашим клиентам уютную и светлую студию в востребованном комплексе Club Paraiso.…
$262,406
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Пентхаус в Адехе, Испания
Пентхаус
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Эксклюзивный пентхаус с частным бассейном – Corales Residences | Тенерифе В одном из самых …
$2,76 млн
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Квартира 2 спальни в Адехе, Испания
Квартира 2 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Предлагаем вам на продажу квартиру с двумя спальнями ( односпальная квартира переделанная в …
$272,344
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Пентхаус в Адехе, Испания
Пентхаус
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Откройте для себя этот великолепный угловой пентхаус в жилом комплексе Эль Орно, расположенн…
$626,505
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