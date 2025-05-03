Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Adeje
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Adeje, Испания

пентхаусы
3
квартиры-студии
9
однокомнатные
53
двухкомнатные
45
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
7 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
В продаже прекрасная квартира с видом на океан в зоне Torviscas Alto. Располагается в жилом …
$188,501
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
В продаже апартамент, который находится в зоне San Eugenio Bajo, в комплексе Laguna Park. …
$180,829
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
В продаже апартамент в El Drago, Costa del Silencio. Апартамент: 2 спальни, 1 ванная комнат…
$119,457
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Miraverde, Испания
Квартира 3 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Продается апартамент с видом на океан. Апартамент находится в резиденции Brisas del Mar, рай…
$361,659
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
В продаже апартамент, который располагается в комплексе Orlando, в зоне Adeje. Апартамент…
$185,213
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Adeje, Испания
Квартира 2 спальни
Adeje, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Продается апартамент в Callao Salvaje - в тихом районе на юге острова Тенерифе.  Состоит …
$164,390
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Adeje, Испания
Квартира 2 спальни
Adeje, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
В продаже апартамент, который располагается в зоне Roque del Conde. Апартамент состоит: 2…
$200,556
Оставить заявку
Realting.com
Перейти