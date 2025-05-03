Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Adeje
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Гараж

Квартиры с гаражом в Adeje, Испания

пентхаусы
3
квартиры-студии
9
однокомнатные
53
двухкомнатные
45
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
15 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Adeje, Испания
Квартира 3 спальни
Adeje, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Апартамент располагается в зоне Los Olivos, Adeje. Состоит: 3 спальни, гостиная, кухня, в…
$185,213
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
В продаже прекрасная квартира с видом на океан в зоне Torviscas Alto. Располагается в жилом …
$188,501
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Adeje, Испания
Квартира 2 спальни
Adeje, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Просторный двуспальный апартамент в комплексе Paraiso 2, в Playa Paraiso. В продаже полность…
$295,903
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Adeje, Испания
Квартира 2 спальни
Adeje, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
В продаже трёхэтажный дом, который располагается в комплексе Marina Palace, в Playa Paraiso.…
$202,748
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Miraverde, Испания
Квартира 3 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
В продаже апартамент с тремя спальнями, который находится в комплексе “Terrazas del Duque II…
$657,562
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
В продаже апартамент, который находится в комплексе Benimar, Del Duque. Апартамент состои…
$345,220
Оставить заявку
Пентхаус в Adeje, Испания
Пентхаус
Adeje, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
В продаже пентхаус, располагающийся в резиденции Sonia, Callao Salvaje. Площадь: 120 м2. Пен…
$345,220
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Adeje, Испания
Квартира 1 спальня
Adeje, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Апартамент в комплексе Villamar, Costa Adeje, на первой линии. Апартаментр жилой площадью 11…
$402,757
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Adeje, Испания
Квартира 2 спальни
Adeje, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Dream Homes Tenerife present you this lovely 2 bedroom duplex apartment in Callao Salvaje, A…
$273,194
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
В продаже находится апартамент, расположенный в комплексе Balcon del Atlantico, Torviscas Al…
$312,342
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Adeje, Испания
Квартира 1 спальня
Adeje, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
В продаже апартамент, который располагается в комплексе Paraíso del Sur рядом с Playa Paraís…
$151,239
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Adeje, Испания
Квартира 3 спальни
Adeje, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Продается апартамент  в Лос-Оливос - Адехе, площадью 60 м2, состоящий из гостиной, американс…
$185,213
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
В продаже апартамент, который располагается в зоне Torviscas Alto, в комплексе Balcon Atlant…
$312,342
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Adeje, Испания
Квартира 2 спальни
Adeje, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
В продаже апартамент, который располагается в зоне Roque del Conde. Апартамент состоит: 2…
$200,556
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Adeje, Испания
Квартира 2 спальни
Adeje, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Таунхаус находится в комплексе «El Jable», Callao Salvaje. В таунхаусе с 2 спальнями, ванной…
$235,626
Оставить заявку
Realting.com
Перейти