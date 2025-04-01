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Продажа домов с террасой в Abanilla, Испания

3 объекта найдено
Дом 3 спальни в Abanilla, Испания
Дом 3 спальни
Abanilla, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Загородный дом под ключ с большим участком недалеко от Абанильи. Загородный дом с 3 спальням…
$203,996
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Дом 4 спальни в Abanilla, Испания
Дом 4 спальни
Abanilla, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Просторный таунхаус с 4 спальнями недалеко от Абанильи . Большой полуновый загородный дом не…
$284,282
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Вилла с террасой в Abanilla, Испания
Вилла с террасой
Abanilla, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
НОВАЯ ВИЛЛА В АЛЬБАНИЛЬЕ, МУРСИЯ Новая вилла на большом участке в муниципалитете Абанилья, п…
$354,051
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