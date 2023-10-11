Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. А-Корунья
  5. Виллы

Виллы с бассейном в А-Корунья, Испания

Fene
4
Вилла В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с бытовой техникой в Estepona, Испания
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с бытовой техникой
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
€173,000
Вилла 3 спальни в Альтеа, Испания
Вилла 3 спальни
Альтеа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 356 м²
Продается вилла в закрытом жилом комплексе с частным доступом в Алтеа. Дом площадью более 4…
€791,993
Квартира 5 комнат в Аликанте, Испания
Квартира 5 комнат
Аликанте, Испания
Комнаты 5
Массив
€6,02 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 192 м²
Виллы на продажу в Финестрате, Коста Бланка Различные модели различных типологий, подписываю…
€792,155
Квартира 3 комнаты в Алгофа, Испания
Квартира 3 комнаты
Алгофа, Испания
Комнаты 3
Площадь 119 м²
РОСКОШНАЯ ВИЛЛА РЯДОМ С ПОЛЕМ ДЛЯ ГОЛЬФА Наслаждайтесь спокойствием жизни в привилегированн…
€525,159
Пентхаус 2 спальни с террасой, с общественным бассейном, рядом с магазинами в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни с террасой, с общественным бассейном, рядом с магазинами
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ РЯДОМ С ПЛЯЖЕМ В ТОРРЕВЬЕХЕ Недавно построенные апартаменты с одним из лучших…
€497,430
Таунхаус 3 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА~ ~ Красивый жилой комплекс из 7 новых таунхаусов в Пил…
€229,280
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с terrassa в Mil Palmeras, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с terrassa
Mil Palmeras, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Очаровательное здание всего с 5 апартаментами, расположенное в 160 метрах от Плайя-де-лос-Ие…
€263,999
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с Near commercial centres restaurants and other amenities в Rojales, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с Near commercial centres restaurants and other amenities
Rojales, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Апартаменты на нижнем этаже рядом с полем для гольфа Ciudad Quesada. Они состоят из 2 спале…
€183,855
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Almansa, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Almansa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Эксклюзивный проект, который предлагает большие двухквартирные дома для одной семьи, располо…
€670,942
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Finestrat, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 331 м²
Отдельный дом в Finestrat. Эта вилла серии Signature предлагает уникальный дизайн и оригинал…
€1,27 млн
Квартира 4 спальни с лифтом, с общественным бассейном, с central water-supply system в Ориуэла, Испания
Квартира 4 спальни с лифтом, с общественным бассейном, с central water-supply system
Ориуэла, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Новые апартаменты в Ориуэле, 4 спальни, 162 м2 - AGI8459 4 спальни, 3 ванные комнаты.Площадь…
€219,416

Параметры недвижимости в А-Корунья, Испания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти