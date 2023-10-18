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Таунхаусы в Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения

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1 объект найдено
Таунхаус в Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Таунхаус
Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Площадь 198 м²
Двухквартирный дом в 600 м от Адриатическог…
€480,000

Параметры недвижимости в Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения

недорогая
элитная
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