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Коммерческая недвижимость в Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения

2 объекта найдено
Отель в Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Отель
Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Площадь 441 м²
Дом с семью апартаментами и прекрасным видо…
€2,15 млн
Коммерческая в Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Коммерческая
Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Площадь 576 м²
Коммерческая недвижимость на побережье.  К…
€1,50 млн
Realting.com
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