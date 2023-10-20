Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Словения
  3. Жилая
  4. Копер
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в Копер, Словения

Таунхаус В архив
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус в Копер, Словения
Таунхаус
Копер, Словения
Площадь 140 м²
Таунхаус в центре Копера Дом с красивым ог…
€595,000

Параметры недвижимости в Копер, Словения

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти