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Дома с видом на горы в Upravna Enota Grosupllje, Словения

1 объект найдено
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Гросупле, Словения
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Гросупле, Словения
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 192 м²
Количество этажей 2
Уютный и экологичный дом 191.5 м2 в окружении природы ждет нового владельца! У вас есть у…
€595,000

Параметры недвижимости в Upravna Enota Grosupllje, Словения

с видом на море
недорогая
элитная
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