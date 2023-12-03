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Квартиры в Upravna Enota Grosupllje, Словения

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Гросупле, Словения
Квартира 1 спальня
Гросупле, Словения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Количество этажей 2
Мы предлагаем исключительную возможность купить полностью отремонтированную квартиру в тихом…
€211,150
в месяц
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Параметры недвижимости в Upravna Enota Grosupllje, Словения

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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