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Квартиры в Upravna Enota Domzale, Словения

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Домжале, Словения
Квартира 2 спальни
Домжале, Словения
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Квартира в ближайшем пригороде Любляны. Пр…
€230,000
Квартира в Домжале, Словения
Квартира
Домжале, Словения
Площадь 100 м²
Этаж 2/2
Трехкомнатная квартира-дуплекс недалеко от …
€299,000

Параметры недвижимости в Upravna Enota Domzale, Словения

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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