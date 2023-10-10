Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Словения
  3. Жилая
  4. Таунхаусы

Таунхаусы с видом на море в Словении

Таунхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с видом на горы в Бовец, Словения
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с видом на горы
Бовец, Словения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/2
We are selling a beautiful duplex apartment in the new settlement Biseri Soče in Bovec. T…
€299,732
Квартира 1 спальня в Гросупле, Словения
Квартира 1 спальня
Гросупле, Словения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Количество этажей 2
Мы предлагаем исключительную возможность купить полностью отремонтированную квартиру в тихом…
€214,228
Дом в Словения, Словения
Дом
Словения, Словения
Площадь 152 м²
Современный  небольшой дом в  Любляне. Отд…
€425,528
Дом в Изола, Словения
Дом
Изола, Словения
Площадь 539 м²
Эко -резиденция  класса люкс. В самом сер…
€2,48 млн
Квартира 3 спальни с мебелью, в центре города в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира 3 спальни с мебелью, в центре города
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 219 м²
For sale new, luxury apartments in the suburb Trnovo! In an excellent, quiet location in …
€985,982
Дом в Словенске-Конице, Словения
Дом
Словенске-Конице, Словения
Площадь 851 м²
Отреставрированный замок XIX века. В конце …
€844,221
Дом 3 спальни в Jezero, Словения
Дом 3 спальни
Jezero, Словения
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 263 м²
Количество этажей 2
We are selling a modern, low-energy villa with a well-kept plot in the immediate vicinity of…
€1,15 млн
Квартира с лифтом, с подвалом в Марибор, Словения
Квартира с лифтом, с подвалом
Марибор, Словения
Площадь 71 м²
2-комнатная квартира-дуплекс в центре Любля…
€336,464
Квартира 2 спальни в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира 2 спальни
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Продажа квартир в новом районе Девана Парк II. Район Девана Парк II на склоне Головац и в ид…
€493,669
Дом 4 спальни в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Дом 4 спальни
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 415 м²
Количество этажей 2
Prestigious Villa with Breathtaking View of Rožna Dolina and mountain Krim. Just complete…
€2,99 млн
Квартира в Подчетртек, Словения
Квартира
Подчетртек, Словения
Площадь 91 м²
Этаж 4/4
Редкий и крайне выгодной вариант коммерческ…
€299,085
Квартира в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 56 м²
Этаж 1/3
Квартира в одном из популярных районов Любл…
€192,972

Параметры недвижимости в Словении

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти