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Коммерческая недвижимость в Sempeter Vrtojba, Словения

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 800 м² в Sempeter pri Gorici, Словения
Коммерческое помещение 800 м²
Sempeter pri Gorici, Словения
Площадь 800 м²
Гостевой дом с номерами и клубом в ближайшем пригороде Любляны. В красивом, тихом месте, вс…
$911,129
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