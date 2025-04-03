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Дома с видом на горы в Рогашка-Слатина, Словения

1 объект найдено
Вилла со стеклопакетами, с балконом, с домофоном в Рогашка-Слатина, Словения
Вилла со стеклопакетами, с балконом, с домофоном
Рогашка-Слатина, Словения
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
Эксклюзивная вилла с частным парком и прилегающей территорией в центре Рогашки Слатины Распо…
$1,98 млн
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