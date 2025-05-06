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Долгосрочная аренда магазинов в Словении

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1 объект найдено
Магазин 333 м² в Домжале, Словения
Магазин 333 м²
Домжале, Словения
Площадь 333 м²
Количество этажей 2
Аренда коммерческой недвижимости в элитном пригороде Любляны. Сдаем в аренду просторное офи…
$10
в месяц
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