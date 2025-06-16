Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Словения
  3. Порторож
  4. Жилая
  5. Кондо

Кондо в Портороже, Словения

Кондо Удалить
Очистить
1 объект найдено
Кондо 2 комнаты в Пиран, Словения
Кондо 2 комнаты
Пиран, Словения
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 2/3
Prodaje se: Svijetao i miran stan u 2. redu uz moreSmješten u jednoj od najpoželjnijih četvr…
$367,957
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
English
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти