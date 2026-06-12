Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Словения
  3. Пиран
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Пиране, Словения

;
Отель Удалить
Очистить
1 объект найдено
Отель 55 м² в Пиран, Словения
Отель 55 м²
Пиран, Словения
Площадь 55 м²
Глэмпинг-комплекс на побережье + дополнительный участок В исключительно тихом и спокойном …
$1,96 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти