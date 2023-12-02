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Жильё в Пиран, Словения

2 объекта найдено
Дом 2 спальни с балконом, с гаражом, с парковка в Пиран, Словения
Дом 2 спальни с балконом, с гаражом, с парковка
Пиран, Словения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Количество этажей 2
Мы продаем красивый отдельно стоящий дом в Струняне в непосредственной близости от моря. Дом…
€390,000
в месяц
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Квартира 2 спальни в Луция, Словения
Квартира 2 спальни
Луция, Словения
Комнаты 65
Кол-во ванных комнат 1
Мы продаем красивую 3-комнатную квартиру в Лусии в непосредственной близости от пристани Пор…
€580,000
в месяц
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