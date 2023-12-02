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Земельные участки в Менгеш, Словения

2 объекта найдено
Земельные участки в Менгеш, Словения
Земельные участки
Менгеш, Словения
Площадь 507 м²
Земельный участок под инвестиционный проект…
€220,000
в месяц
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Земельные участки в Менгеш, Словения
Земельные участки
Менгеш, Словения
Земельный участок с строительным разрешение…
€191,000
в месяц
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