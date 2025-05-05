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Коммерческая недвижимость в Менгеше, Словения

1 объект найдено
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ в Loka pri Mengsu, Словения
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ
Loka pri Mengsu, Словения
Площадь 570 м²
Продаётся прямоугольный участок под застройку с проектной документацией DGD и строительным р…
$217,740
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