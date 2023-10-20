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Таунхаусы в Марибор, Словения

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1 объект найдено
Таунхаус в Марибор, Словения
Таунхаус
Марибор, Словения
Площадь 449 м²
Количество этажей 4
Красивый Таунхаус на продажу в Мариборе с Потрясающим Садом, Видом на Кальварию, 3 Этажа, и …
€1,18 млн

Параметры недвижимости в Марибор, Словения

недорогая
элитная
Realting.com
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