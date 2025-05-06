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Дома в Логатце, Словения

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Petkovec, Словения
Дом 3 спальни
Petkovec, Словения
Количество спален 3
Количество этажей 3
В тихой и зеленой местности Петковец в Логатце находится Сосеска 5ка — современный жилой рай…
$296,405
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