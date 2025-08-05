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Квартиры-студии в Любляне, Словения

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1 объект найдено
Студия в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Студия
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 19 м²
Этаж 5/12
Уютная квартира-студия в жилом комплексе «Шишка-Липа». Идеальный выбор для инвесторов или со…
$111,563
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Параметры недвижимости в Любляне, Словения

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