Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Словения
  3. Жилая
  4. Копер

Жильё с видом на горы в Копер, Словения

квартиры
3
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни в Луция, Словения
Квартира 2 спальни
Луция, Словения
Комнаты 65
Кол-во ванных комнат 1
Мы продаем красивую 3-комнатную квартиру в Лусии в непосредственной близости от пристани Пор…
€601,772
Дом с видом на море в Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Дом с видом на море
Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Площадь 173 м²
Часть дома с бассейном на первой линии Адри…
€941,252
Дом 2 спальни с балконом, с гаражом, с парковка в Пиран, Словения
Дом 2 спальни с балконом, с гаражом, с парковка
Пиран, Словения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Количество этажей 2
Мы продаем красивый отдельно стоящий дом в Струняне в непосредственной близости от моря. Дом…
€404,640
Квартира 2 спальни в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира 2 спальни
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Продажа квартир в новом районе Девана Парк II. Район Девана Парк II на склоне Головац и в ид…
€588,410
Квартира 3 спальни в Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Квартира 3 спальни
Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Квартира в пешей доступности от Адриатическ…
€245,813
Дом в Словения, Словения
Дом
Словения, Словения
Площадь 195 м²
Новый таунхаус в красивом месте Любляны,в Р…
€587,383
Квартира в Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Квартира
Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Площадь 127 м²
Квартира в популярном ЖК на Адриатическом п…
€523,215
Дом в Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Дом
Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Площадь 297 м²
Дом с видом на Адриатическое море и в пешей…
€1,57 млн
Квартира в Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Квартира
Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Площадь 90 м²
Квартира с видом на море в центре Пирана С…
€291,224
Квартира 1 спальня в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира 1 спальня
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Продажа квартир в новом районе Девана Парк II. Район Девана Парк II на склоне Головац и в ид…
€349,963
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с гаражом в Шмарье, Словения
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с гаражом
Шмарье, Словения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/2
A new, unique and top-quality project of Murva Residences and Villas in charming Slovenian I…
€200,946
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на горы в Бовец, Словения
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на горы
Бовец, Словения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этаж 1/2
We are selling a beautiful duplex apartment in the new settlement Biseri Soče in Bovec. T…
€346,452
Realting.com
Перейти