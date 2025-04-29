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Жильё в Jezersko, Словения

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Згорне-Езерско, Словения
Дом 3 спальни
Згорне-Езерско, Словения
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Количество этажей 2
На продажу очаровательный старый дом, который представляет собой идеальную возможность для п…
$238,784
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Параметры недвижимости в Jezersko, Словения

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