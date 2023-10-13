Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Словения
  3. Жилая
  4. Храстник

Жильё в Храстник, Словения

1 объект найдено
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Turje, Словения
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Turje, Словения
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
We are selling a two-apartment house located in the village of Turje, municipality of Hrastn…
€490,000
Realting.com
Перейти