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Производственные здания в Гросупле, Словения

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1 объект найдено
ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ СИСТЕМ ХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ В СЛОВЕНИИ в Brvace, Словения
ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ СИСТЕМ ХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ В СЛОВЕНИИ
Brvace, Словения
Площадь 10 000 м²
ИЩЕМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ИНВЕСТОРА в строительство завода по производству литий-железо-фосфат…
$11,63 млн
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