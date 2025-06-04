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Отели в Gorenja vas Poljane, Словения

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1 объект найдено
Отель 670 м² в Hobovse pri Stari Oselici, Словения
Отель 670 м²
Hobovse pri Stari Oselici, Словения
Площадь 670 м²
Новый апарт-отель на популярном горнолыжном курорте. Апарт -отель  находится в тихом месте …
$4,50 млн
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