Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Словения
  3. Gorenja vas Poljane
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Gorenja vas Poljane, Словения

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Hobovse pri Stari Oselici, Словения
Квартира 2 спальни
Hobovse pri Stari Oselici, Словения
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 11/12
Полностью отремонтированная 3-комнатная квартира в г.Крань Продается полностью отремонтиров…
$358,562
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Gorenja vas Poljane, Словения

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти