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Магазины в Домжале, Словения

коммерческая недвижимость
3
Магазин В архив
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3 объекта найдено
Магазин в Домжале, Словения
Магазин
Домжале, Словения
Площадь 1 048 м²
Количество этажей 2
Коммерческая недвижимость в элитном пригоро…
€1,75 млн
Магазин в Домжале, Словения
Магазин
Домжале, Словения
Площадь 50 м²
Этаж 1/3
Коммерческая недвижимость в ТЦ Бреза, Домжа…
€99,000
Магазин в Домжале, Словения
Магазин
Домжале, Словения
Площадь 450 м²
Торговая площадь , сданная в аренду . YIELD…
€1,15 млн
Realting.com
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