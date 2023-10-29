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Отели в Брежице, Словения

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1 объект найдено
Отель с кондиционером, с террасой в Брежице, Словения
Отель с кондиционером, с террасой
Брежице, Словения
Площадь 1 м²
Инвестиция в комплекс замка-отеля с полем д…
€10,00 млн
Realting.com
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