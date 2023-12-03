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Дома в Brda, Словения

1 объект найдено
Дом в Brda, Словения
Дом
Brda, Словения
Площадь 705 м²
Этаж 1/3
Роскошная вилла с бассейном, Gorishka Brda.…
€1,25 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Brda, Словения

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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