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Жильё с видом на горы в Бовец, Словения

квартиры
3
3 объекта найдено
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с видом на горы в Бовец, Словения
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с видом на горы
Бовец, Словения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 1/2
We are selling a beautiful duplex apartment in the new settlement Biseri Soče in Bovec. T…
€326,097
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на горы в Бовец, Словения
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на горы
Бовец, Словения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этаж 1/2
We are selling a beautiful duplex apartment in the new settlement Biseri Soče in Bovec. T…
€331,639
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с видом на горы в Бовец, Словения
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с видом на горы
Бовец, Словения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/2
We are selling a beautiful duplex apartment in the new settlement Biseri Soče in Bovec. T…
€286,220
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