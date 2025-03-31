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Земельные участки в Западная Словакия, Словакия

1 объект найдено
Участок земли в District of Trnava, Словакия
Участок земли
District of Trnava, Словакия
Предлагаем на продаже земельный участок под строительство частных домов. Площадь 4397м2 Земе…
$408,911
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