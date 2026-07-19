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Коммерческая недвижимость в Прешовском крае, Словакия

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1 объект найдено
Продажа действующего отеля в Татрах в Vysoke Tatry, Словакия
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Продажа действующего отеля в Татрах
Vysoke Tatry, Словакия
Предлагается к продаже действующий гостиничный объект, расположенный в одном из наиболее при…
$1,54 млн
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Trustmont Capital
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