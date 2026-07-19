Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Словакия
  3. Прешовский край
  4. Жилая

Жилье в Прешовском крае, Словакия

;
1 объект найдено
Дом 5 спален в Zeleznik, Словакия
Дом 5 спален
Zeleznik, Словакия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажный дом в Херцег Нови, район Топла. Дом общей площадью 240 м2 расположен н…
$371,610
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Прешовском крае, Словакия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти