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Коммерческая недвижимость в Нитранский край, Словакия

1 объект найдено
Коммерческая в Топольчаны, Словакия
Коммерческая
Топольчаны, Словакия
Площадь 9 202 м²
Завод ранее использовался для производства стальных конструкций, резервуаров под давлением, …
€2,40 млн
Realting.com
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