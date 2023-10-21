Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Словакия
  3. Земельные участки
  4. Кошицкий край

Земельные участки в Кошицкий край, Словакия

1 объект найдено
Земельные участки в Ubrez, Словакия
Земельные участки
Ubrez, Словакия
20 hectares of land, documentation for construction (logistics terminal, factory, warehouses…
€4,00 млн
Realting.com
Перейти