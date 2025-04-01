Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Словакия
  3. Братиславский край
  4. Коммерческая
  5. Склад

Склады в Братиславский край, Словакия

Склад Удалить
Очистить
1 объект найдено
Склад 1 000 м² в Братислава, Словакия
Склад 1 000 м²
Братислава, Словакия
Площадь 1 000 м²
Предлагаем в аренду или на продажу офисные помещения в Bratislava-Nove Mesto Помещение подх…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов