Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Словакия
  3. Dubravka
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Dubravka, Словакия

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Dubravka, Словакия
Квартира 3 комнаты
Dubravka, Словакия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
🏢 Продается просторная 4-комнатная квартира в районе Дубравка, Братислава 📌 Характеристик…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти