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Жильё в District of Bratislava II, Словакия

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Братислава, Словакия
Дом 3 спальни
Братислава, Словакия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 006 м²
Предлагаем к продаже виллу в Bratislava-Pod.Biskupicach Площадь зем.участка 1006м2 Площадь д…
$1,35 млн
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Параметры недвижимости в District of Bratislava II, Словакия

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1111 голосов