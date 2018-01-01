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Долгосрочная аренда жилой недвижимости в Сингапуре

1 объект найдено
Бунгало 6 комнат в Northwest, Сингапур
Бунгало 6 комнат
Northwest, Сингапур
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 654 м²
Количество этажей 2
Авеню Хуа Гуан, Парк короля Альберта\ДОЛГОСРОЧНАЯ АРЕНДА - 2 ГОДА ИЛИ БОЛЕЕ.35 000 сингапурс…
€23,897
в месяц
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