Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Краткосрочная аренда
  3. Украина

Аренда жилой недвижимости на сутки в Украине

1 объект найдено
Rusanovka House в Киев, Украина
VIP
Rusanovka House
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/9
Rusanovka Guest House is located in Kiev, 2.9 km from the International Exhibition Centre. I…
€30
за сутки
Realting.com
Перейти